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وزير النقل: إنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية.. والإنتاج نهاية 2023

الإثنين، 10 أبريل 2023 06:02 م
وزير النقل: إنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية.. والإنتاج نهاية 2023 لقاء وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أننا حاليا نصنع كل مكونات الكبارى فى مصر بما فيها جزء "الركيزة" التى كان يتم استيرادها من الخارج، وحاليا ننشئ مصنعا لإنتاج قضبان السكة الحديد وسينتج نهاية العام الجارى بمنطقة السخنة، وسيكفى احتياجتنا وفائض للتصدير 50% من إنتاجه للخارج، قائلا: عمرنا ما صنعنا قضبان سكة حديد.

 

وأضاف وزير النقل خلال لقائه بعمال ورش كوم أبو راضي ببنى سويف: خلال يومين سنوقع عقد مركبين جديدين من شركوة كورية، مشيرا إلى أن نفس الشركة بالتعاون مع عدد من الشركات والهيئات المصرية سيتم إنشاء مصنع لتصنيع المراكب.

وكشف وزير النقل انه جارى انشاء مصنع لألواح الصلب فى مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.

 

واشار وزير النقل ان من أهم العناصر لتطوير السكة الحديد هو العنصر البشرى، وهو أهم عنصر موجود فى مصر، وجارى تدريبه وتأهيله وتعليمه ودعمه بالأجهزة والمعدات الحديثة.

وزير النقل
وزير النقل

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


السكة الحديد

ورش كوم ابو راضي

تطوير السكة الحديد

النقل

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