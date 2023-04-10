اليوم السابع
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وزير الرى بالغرفة الأمريكية: 97‎‎% من المياه المستخدمة فى مصر من نهر النيل

الإثنين، 10 أبريل 2023 07:49 م
وزير الرى بالغرفة الأمريكية: 97‎‎% من المياه المستخدمة فى مصر من نهر النيل الدكتور هانى سويلم
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور هانى سويلم وزير الرى، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، لا سيما إننا نعانى من نقص الأمطار. وضعف سقوطها بصفة عامة فى الصحراء فى الوقت الذى نعتمد فيه بنسبة 97‎%‎ على مياه النيل.

 

جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى تحت عنوان " استراتيجية ادارة المياه فى مصر ".

 

أضاف سويلم، أنه بطبيعة الحال فإن الصحراء تحتاج لمياه كثيرة، لزراعتها ولتوفير الغذاء لا سيما فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا أن حفر الابار لتوفير المياه مكلفا لوجود المياه فى اعماق اكثر من 100 متر، موضحا إننا نمتلك ترع بأطوال 30 ألف كيلو متر.

 

تطرق الوزير لتأثير تحديات المناخ على موارد المياه فى مصر، وتأثيره على الفلاحين، وهو أمر لابد أن يكون فى الاعتبار، ولابد أن يتم توفير المياه لزراعة المساحات الجديدة ومنها شرق قناة السويس.


الري

الزراعة

الغرفة الامريكية

وزير الرى

المياه



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