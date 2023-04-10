اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يقرر ندب الدكتور ضياء خليل مديرا تنفيذيا لصندوق رعاية المبتكرين

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:00 ص
وزير التعليم العالى يقرر ندب الدكتور ضياء خليل مديرا تنفيذيا لصندوق رعاية المبتكرين الدكتور ضياء خليل أستاذ الضوئيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس
كتب ـ محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور ضياء خليل أستاذ الضوئيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس لمنصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
 
وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد عامر المدير التنفيذي السابق لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على جهوده وعطائه المتميز خلال فترة توليه المسئولية (أكتوبر 2020 حتى أبريل 2023)، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
 
جدير بالذكر، أن الدكتور ضياء خليل حصل على درجة الدكتوراه من INPG France عام 1993، وتخصص في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، و تخصصه الدقيق هو علم الاتصالات الضوئية.
 
كما أن الدكتور ضياء خليل له مسيرة علمية تمتد إلى 35 عامًا من الخبرة في أنظمة الضوئيات الدقيقة، بما في ذلك الإلكترونيات الضوئية المتكاملة وتكنولوجيا النظم الكهروميكانيكية الصغرى.
 
و حصل د.ضياء خليل على جائزة الدولة التقديرية، وصُنف ضمن  أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي وفقًا لدراسة جامعة ستانفورد التي أصدرتها قاعدة Elsevier
 
 
 

التعليم العالى

صندوق رعاية النوابغ

ايمن عاشور

ضياء خليل



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