وزيرا التعليم والثقافة يتفقدان مكتبة مدرسة قومية بالقاهرة ومعرض إبداع فنى.. صور

كتب محمود طه حسين

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مكتبة مدرسة كلية النصر للغات التابعة للمعاهد القومية والتى تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم الإطلاع على محتويات المكتبة وتضمنت حجر من الرخام تاريخى وكتب التاريخى الإسلامى، كما تم تفقد المعرض الفنى الدائم للمدرسة وشملت أعمالا فنية للطلاب، حيث أكد الدكتور رضا حجازى على أهمية ممارسة الأنشطة سواء الفنية أو العلمية كونها تسهم فى بناء شخصية الطفل.

ورافق الوزير فى زيارته محمد عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ومحمد عطية مدير الإدارة العامة للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للامناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والدكتورة إيمان حسن مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة.

ووجه الدكتور رضا حجازي جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فى وقت سابق بتنظيم احتفالية "قادرون مبدعون"، وذلك تمهيدًا لإقامة احتفالية كبيرة بالوزارة تضم أكبر عدد من المسئولين لتكريم هؤلاء الطلاب وأسرهم.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في الاحتفالية، أنه صدر القرار الوزاري الخاص بتقييم الطلاب ذوي الهمم في امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث تم تعديل الورقة الامتحانية لتشتمل على أسئلة موضوعية ( اختيار من متعدد) بنسبة 100٪؜ لطلاب الإعاقة الذهنية، وباقى الإعاقات تتضمن 85% أسئلة موضوعية و15%أسئلة مقالية.