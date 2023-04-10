وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أن مركز الزلزال كان فى مقاطعة بدخشان على بعد 26 كيلومترا من اشكاشام شمال شرقي أفغانستان بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء المنطقة والمناطق المجاورة، ولكن حتى الآن، لم ترد أية تقارير عن وقوع إصابات.

وتعد المنطقة واحدة من المناطق النشطة من حيث الصفائح التكتونية، مما يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث زلازل متوسطة إلى ضخمة في البلاد.

ويشار إلى أن منطقة جورم بالإقليم كانت قد شهدت شهر مارس الماضي زلزلا هائلا، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وإصابة المئات وتدمير أكثر من 656 منزلًا سكنيًا في جميع أنحاء البلاد وشعرت به دول مجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.

جدير بالذكر أن أفغانستان معرضة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة والجفاف والانهيارات الجليدية والأمطار الغزيرة، وتؤثر الكوارث الطبيعية بشكل كبير على البلاد بسبب ضعف نظام الاستجابة وشبكة النقل.