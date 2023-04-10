هاتف محمول يكشف عن عصابة للسرقة بشوارع شبرا.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة شبرا في القاهرة، عن تشكيل عصابي للسرقة، يكونه عاطلين، وعقب ضبطهما اعترفا أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

أضافا أنهما يستهدفان الضحية بأحد الشوارع العامة، وينتهزان فرصة حديثه وفي الهاتف، ثم يخطفانه ويفرا هاربين، وذكرا أنهما ارتكبا 5 جرائم بذات الأسلوب.

وقال المتهمان أنهما يبيعان الهواتف المسروقة، ويقسمان حصيلة المسروقات بينهما، وأرشدا عن الهواتف المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة شبرا.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب كما تم بإرشادهما ضبط جزء من مبلغ مالى حصيلة إحدى وقائع السرقة ،الهواتف المحمولة المستولى عليها، وأضافا بإنفاق باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.