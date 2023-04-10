نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الجيوب الأنفية واحد من أشهر المشاكل التي يعانى منها الكثيرون، تحدث عدوى الجيوب الأنفية عندما يتراكم السائل في الجيوب ، مما يسمح للجراثيم بالنمو ، وفقا لما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

وتشمل الأعراض الشائعة لعدوى الجيوب الأنفية ما يلي:



-التنقيط الأنفي الخلفي

-إفرازات أنفية مشوهة

- احتقان بالأنف

-صداع في مقدمة الرأس

-ألم في الأسنان

-السعال

-حمى

-تعب

-رائحة الفم الكريهة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكنك المساعدة في منع التهابات الجيوب الأنفية من خلال الحفاظ على صحتك وتجنب الجراثيم والمواد المسببة للحساسية . يمكن أن تساعدك هذه النصائح:

-اغسل يديك وتجنب الإصابة

الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لعدوى الجيوب الأنفية ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يمكن أن يساعدك غسل يديك جيدًا وبانتظام على تجنب الفيروسات ، وكذلك تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بنزلة برد أو عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، اهدف إلى غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، كما ينصح مركز السيطرة على الأمراض في حالة عدم توفر الماء والصابون ، يمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول والذي يحتوي على 60 بالمائة على الأقل من الكحول.

-الابتعاد عن دخان السجائر والأبخرة الأخرى

للحفاظ على الجيوب الأنفية خالية من العدوى ، لا تدخن وتجنب التدخين السلبي ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض يمكن أن يؤدي دخان التبغ والملوثات الموجودة في الهواء الملوث إلى تهيج الرئتين والممرات الأنفية والتهابها ، وزيادة خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن .

-حافظ على رطوبة الجيوب الأنفية



إذا كان الهواء في منزلك جافًا ، فإن إضافة المزيد من الرطوبة إلى الهواء باستخدام المرطب قد يساعد في منع التهاب الجيوب الأنفية ، ولكن تأكد من تنظيف جهاز الترطيب جيدًا وبشكل منتظم لإبقائه خاليًا من العفن.

- تجنب مسببات الحساسية الشائعة



الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والربو هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية ، تسبب كل من الحساسية والربو تراكم الالتهاب والمخاط في الجيوب الأنفية والرئتين نتيجة لذلك ، تكون أكثر عرضة لصعوبة إزالة الفيروسات والبكتيريا من رئتيك وتمرض كثيرًا.

-تنظيف الجيوب الأنفية



يعتبر الري الأنفي طريقة سهلة للمساعدة في منع وعلاج مشاكل الجيوب الأنفية، وذلك باتباع هذه الخطوات مرة واحدة أو أكثر كل يوم:

-قلّب نصف ملعقة صغيرة من الملح غير المتحلل و نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوبين من الماء المقطر الفاتر أو الماء الذي سبق غليه وتبريده.

-املأ حقنة صغيرة بمحلول الماء المالح محلي الصنع ، أو استخدم وعاء نيتي لتدفق المحلول عبر أنفك.

-اتكئ على الحوض ، وأدخل طرف المحقنة داخل فتحة أنف واحدة ، واضغط على البصلة برفق سوف يتدفق الماء عائدًا من نفس فتحة الأنف (أو فتحة الأنف المقابلة) إلى الحوض.

-كرر هذه الخطوات في فتحة الأنف الأخرى.

- اشرب السوائل لصحة الجيوب الأنفية



لتقليل فرصتك في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية المبكرة ، من المهم تصريف الممرات الأنفية وإبقائها نظيفة ، تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في شرب الكثير من الماء على مدار اليوم ، لأن الترطيب المناسب يساعد في إبقاء المخاط رقيقًا وسائلاً.