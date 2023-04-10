ندوات ومبادرات لتخفيف الأحمال.. حملة ترشيد استهلاك الكهرباء فى الأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدن وقرى محافظة الأقصر، حملة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر تخفيف الأحمال فى الشوارع والميادين الكبرى بجانب المباني الحكومية، حيث يتابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هندسة كهرباء الأقصر، تنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمبانى والمصالح الحكومية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن.

وشهدت مدن ومراكز محافظة الأقصر، ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، حيث وجه محافظ الأقصر، بالالتزام بالكتاب الدورى بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، بإنارة عمود كهرباء واطفاء عمودين على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة.

كما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، المشاركة فى حملة يد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة،، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم العمل فى تخفيف الأحمال إبتداءاً من مجلس مدينة إسنا القديم حتى ميدان المحكمة، ومن ميدان المحكمة حتى شارع أحمد عرابي، وتم تخفيف الأحمال أيضاً إبتداءاً من السجل الجديد حتى المسلة على ترعة أصفون.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم إستكمال أعمال التخفيف إبتداءاً من منطقة القناطر القديمة حتى كوبري القنطرة، ومنطقة جسر السيالة وإبتداءاً من مسجد الزهراء حتى مخبز عطية، وجاري العمل لاستكمال باقي المناطق بالمدينة.

كما يتم العمل فى ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة "المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها" على أن يتم غلق انارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس فى غير أوقات الصلاة، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التى تتواجد على واجهتها، وتلتزم المنشآت الرياضية الكبرى " الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة "،بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقب انتهاء الفعاليات التي نقوم بها مساءً.

أما في مدينة طيبة شمال الأقصر، فقد تم مؤخراً عقد ندوة عن تداعيات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والهيدروجين الأخضر، بناءاً على توجيهات المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس الجهاز بضرورة التوعية بالتداعيات المناخية وترشيد إستهلاك الكهرباء والطاقة، حيث تم تنظيم فعاليات الندوة بإشراف المهندسة إيمان علاء الدين شبيب منسق الندوة والوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص الفرص للمرأة بالجهاز.

وشمل محتوى الندوة التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وأضرارها، والحلول وكيفية التكيف معها، والجهود المصرية المبذولة فى مواجهة التغيرات المناخية، وجهود مدينة طيبة الجديدة فى مواجهة التغيرات المناخية، وسبل ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والهيدروجين الأخضر، كما تم تقديم عرض مسرحى مقدم من المؤسسة الإستشارية للشباب والتنمية من فريق نواة الأقصر، وقام طلاب المدرسة بتقديم نموذج جهاز لتحويل الهواء إلى ماء، بالإضافة إلى استخدامه كمبرد أو ثلاجة، مما يعكس رؤية الطلاب وإدراكهم لأهمية الحدث، كما شارك فى الندوة عدد من المؤسسات الحكومية وأطياف المجتمع المدنى بالمدينة، والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقيادات الطبيعية بالمدينة والمحافظة، وعدد من طلبة جامعة الأقصر والجامعة التكنولوجية وجامعة الأزهر والمدارس الحكومية واللغات ومدارس النيل الخاصة، وقدمت مدرسة النيل فقرة عن التغيرات المناخية، وأشاد الحضور بالفعالية وقدموا الشكر لرئيس الجهاز على تلك الندوة الثرية، وطالبوا بتكرار تلك الفعاليات لخدمة المجتمع فى شتى المجالات والموضوعات فى المجتمع بأكمله.



المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر



تخفيف أحمال الكهرباء فى مختلف المناطق بإسنا



تخفيف أحمال الكهرباء فى مختلف المناطق لترشيد الإستهلاك



تخفيف أحمال الكهرباء لترشيد الإستهلاك بالأقصر



جانب من تخفيف أحمال الكهرباء بالاقصر



جانب من تخفيف الأحمال فى شوارع المدن



حضور فعاليات ندوة جهاز مدينة طيبة



مدينة إسنا تشارك فى تخفيف أحمال الكهرباء



مدينة طيبة ينظم ندوة حول تداعيات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة



ندوة التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بمدينة طيبة