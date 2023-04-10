نائب محافظ البحيرة تكرم 161 عاملا على هامش إفطار جماعى لعمال النظافة

البحيرة - ناصر جودة

شاركت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة الإفطار الجماعى السنوى الذى نظمته المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي مع أكثر من 1200 عامل من عمال النظافة والعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام.

وهنأت نائب محافظ البحيرة الحضور بشهر رمضان المعظم وأعربت عن سعادتها بتواجدها بين العمال وتناولها وجبة الإفطار معهم لكونهم ركيزة أساسية في المجتمع وعرفاناً بدورهم البارز والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم فى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لشوارع المحافظة، وطالبتهم بالإستمرار فى بذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن هذا الإفطار يأتى فى إطار التواصل المستمر بين العمال لكونهم جزء من منظومة متكاملة تعمل كأسرة واحدة في جميع المناسبات الإجتماعية والدينية لخلق بيئة عمل إيجابية بين العمال، مشيرة إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة ورعاية ودعم العاملين بها.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على الوجهة الحضارية والجمالية للمحافظة وأشادت بجهودهم الملموسة فى العمل تحت مختلف الظروف والأجواء، مؤكدة استمرار المحافظة فى تقديم كافة سبل الدعم لاستكمال ودفع العمل بما ينعكس بشكل إيجابي على المظهر الحضارى للمحافظة.

وقامت نائب محافظ البحيرة بتكريم عدد 161 من العاملين بقطاع النظافة بمدن ومراكز المحافظة وتم منحهم شهادات تقدير لجهودهم الملموسة في الارتقاء بمنظومة النظافة، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح فى حياتهم الشخصية والمهنية.