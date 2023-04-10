نائبة محافظ أسوان تتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية.. صور

تفقدت غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية والأثرية، فى إطار الجهود المتواصلة لمحافظة أسوان، لاستكمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وتابعت نائب محافظ أسوان، خلال الجولة التى رافقها فيها ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، وسيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أعمال المشروع الذى يشمل إنشاء بوابة رئيسية، و4 بوابات فرعية، وأسوار، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر، بالإضافة إلى توسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات انتظار مخططة للقضاء على الاختناق المرورى بوسط المدينة، فضلًا عن تطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابية لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءه وبرجولات ومشايات ودار مناسبات.

وخلال متابعة الأعمال بمنطقة الطابية وجهت نائب المحافظ بالإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو هذه المشروعات وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لها، على أن يتم فى منطقة الطابية نهو أعمال الباركنج، وتنفيذ المداخل بعد تطوير البوابات، مع الانتهاء من الجزء السطحى لتيسير الحركة المرورية بالشكل المطلوب.