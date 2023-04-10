اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 11:11 ص
أكرم القصاص
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ميناء الإسكندرية: تداول 267 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:11 ص
ميناء الإسكندرية: تداول 267 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت حركة الملاحه وبالهيئه العامه لميناء الاسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج عدد  49 سفينه الى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة  ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل 
 
وشهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2670 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46.4 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1278 حاوية بينما تم ورود 1478 حاوية مكافئة
 
وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  267 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة
 
 ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.
 

 

 


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