اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 أشخاص بينهم طفل فى إطلاق نار بمدينة أورلاندو الأمريكية

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:44 ص
مقتل 3 أشخاص بينهم طفل فى إطلاق نار بمدينة أورلاندو الأمريكية الشرطة الامريكية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو الأحد.

وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري.

وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشركة مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.

وقالت الشرطة في بيان على "تويتر": "عثر في المنزل على ثلاثة مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى".

وأفادت الشرطة بأن المجرم أمريكي من أصور أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.

 

 


امريكا

الشرطة الامريكية

اطلاق نار فى امريكا

اخبار امريكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة