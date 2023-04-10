"معلومة تهمك".. تعرف على الفرق بين الحكم الحضورى والحكم الغيابى

كتب أحمد عبد الهادى

في إطار الخدمات التي اعتاد أن يقدمها اليوم السابع للقراء حول الاستشارات القانونية والتي يعاني منها الكتير أمام أبواب المحاكم، نقدم لكم في خطوات بسيطة الفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري.

-الحكم الحضورى هو الحكم الذى يصدر على متهم حضر جلسة المرافعة وأبدى دفوعه وأن لم يحضر المتهم جلسة النطق بالحكم.

-الحكم الغيابى هو ذلك الحكم الذى صدر على متهم لم يحضر جلسة المرافعة فجلسة المرافعة أمام المحكمة هى الفيصل فى اعتبار الحكم حضورى أم غيابى.

ويعتبر الحكم حضورى اعتبارى إذا حضر المتهم تلك الجلسة ثم غادر أثناء الجلسة أو حضر وكيله الخاص جلسة المرافعة.

وتكمن أهمية اعتبار الحكم حضورى أو غيابى أو حضورى اعتبارى فى مراعاة الأحكام المتعلقه بالطعن.