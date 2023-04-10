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مصر تحقق أمنية 3 أطفال كنديين وتدعوهم لزيارة الأهرامات قبل فقدان بصرهم.. صور

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:40 م
مصر تحقق أمنية 3 أطفال كنديين وتدعوهم لزيارة الأهرامات قبل فقدان بصرهم.. صور الاطفال الكنديين فى زيارة لقلعة صلاح الدين
كتب محمد أسعد

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احتفى عدد من المواقع الأجنبية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بدعوة هيئة تنشيط السياحة المصرية لأسرة كندية لزيارة مصر ومعالمها السياحية والأثرية المختلفة، وذلك لتحقيق أمنية الأسرة التي علمت أن 3 من أطفالها سيفقدون البصر.
 
الأسرة الكندية تتكون من أب وأم ولديهم 4 أطفال، اكتشفت أن 3 من أطفالهم لديهم مرض سيؤدي بهم في النهاية لفقدان حاسة البصر.
 
لذا قررا الأب والام أن يأخذوا أولادهم في رحلات للعديد من دول العالم ليشاهدوا أهم وأجمل هذه المدن والمعالم السياحية الموجودة بها قبل فقدانهم  لبصرهم، وبدأوا في السفر والاستماع برحلاتهم المختلفة ويلتقطوا العديد من الصور التذكارية بها، وكتبت عنهم العديد من وسائل الاعلام الدولية.
 
فور علم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، تواصل معهم عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، لدعوة الهيئة لهم في زيارة تعريفية لمصر، وبالفعل جاءوا لمصر وموجودين حالياً بها تلبية لهذه الدعوة، ويزورون حاليًا عدد من المعالم السياحية والأثرية في مصر أبرزها أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية وقلعة صلاح الدين الأيوبي.
 
الاطفال الثلاثة فى الاهرامات
الاطفال الثلاثة فى الاهرامات

الاطفال الكنديين
الاطفال الكنديين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 


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