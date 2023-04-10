مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقين فى حادث تصادم دراجتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 3 مصرعهم فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق عزبة جودة قلين، وجرى نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى قلين المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، عقب وصولهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق عزبة جودة قلين، حيث جرى نقل الجثث الـ3 إلى مشرحة مستشفى قلين المركزى، ومن بين الضحايا شقيقان كانا يستقلان إحدى الدرجات النارية.

واستقبلت مستشفى قلين المركزى، الـ3 جثث بينهم شقيقان، وجرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى وتبين أن الوفيات التى وصلت إلى المستشفى هم كل من: تامر خيرى إبراهيم بسيونى، 18 عام، وشقيقه مازن، 9 سنوات ويقيمان بقلين البلد، كما توفى أيضًا محمد مصطفى عبد السلام حمد، 16 عاما، مقيم بعزبة شتات.

وجرى وضع الجثث الثلاثة بمشرحة مستشفى قلين المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، كما حرر محضر بالحادث بمركز شرطة قلين، وجرى إخطار جهات التحقيق.