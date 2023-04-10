مصرع طفل لقى مصرعه غرقا بمصرف فى طهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمالى محافظة سوهاج، طفلا صغيرا جثة هامدة، وذلك على إثر تعرضه لحادث غرق بمصرف مجاور لمنزله بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج تم توقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل غرقا سقط داخل مصرف بدائرة مركز شرطة طهطا وتم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى العاك بطهطا وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والعقيد مفتش مباحث مركز شرطة طهطا وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بورد إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز شرطة طهطا بوصول الطفل عدى محمد م ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والدته سحر ص ع 35 سنة ربة منزل، وعمه أبو خزيم ا ا ا 29 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء أفادا أنه أثناء لهو المذكور على حافة مصرف مياه بجوار المنزل إنزلقت قدماه وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.