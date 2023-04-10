اليوم السابع
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مصرع طفلة دهسا أثناء عودتها من الحضانة بقرية العصافرة فى الدقهلية

الإثنين، 10 أبريل 2023 03:54 م
مصرع طفلة دهسا أثناء عودتها من الحضانة بقرية العصافرة فى الدقهلية جثة
الدقهلية :محمد الحبشي

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لقيت طفلة مصرعها أثر حادث أليم، وقع على الطريق بالقرب من قرية العصافرة بالدقهلية، بعد أن قامت سيارة ربع نقل بدهسها، أثناء عودتها لمنزلها من الحضانة الخاصة بها.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث دهس لطفله فى طريق قرية العصافرة التابعة لمدينة المطرية بالدقهلية .
 
وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مصرع الطفلة لوجى. م. ي،5 أعوام، اثناء عودتها للمنزل من الحضانة الخاصة بها، حيث قامت سيارة ربع نقل بدهسها، ولقيت مصرعها نتيجة الحادث.
 
تم نقل الجثة إلي مستشفى المطرية المركزى، وإيداعها بمشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات، وحررعن ذلك محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
 
 
 

 


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