مصرع شخص وإصابة 17 فى انقلاب سيارة ربع نقل بالقاهرة الجديدة

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوى بالقاهرة الجديدة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة عامل وإصابة 17 آخرين ونقلوا جميعا إلى المستشفى.