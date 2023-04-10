مسلسل "نور ورسالة النور" يسلط الضوء على الإسلام رسالة محبة وسلام

كتب لؤى على

ناقشت حلقة اليوم من مسلسل نور ورسالة النور، موضوع تغيير المنكر ومن له الحق بالتغيير فعلا، وهل يجوز للفرد العادى أن يغير المنكر بيده وبالعنف؟؛ وهو ما بينت الحلقة خطأه من خلال نقاش الأصدقاء حول هذه المفاهيم، وكان سبب هذا النقاش هو عندما تشاجر كريم مع سامح بسبب ما كتبه سامح على الفيسبوك وفيه مغالطات عن الدين مما أدى إلى ثورة كريم وغضبه واندفاعه لضرب سامح، تدخل الأصدقاء لتهدئة الوضع ودار بينهم حوار وضح فيه نور أن ما فعله كريم خطأ وبناء على ما تعلمه من شيوخ الأزهر، ويجب على المسلم أن يتعامل باللين والموعظة الحسنة وهذا ما أكده أيضا الشيخ الأزهرى داخل تطبيق رسالة النور، حيث شرح لنا أيضا ما هى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لنا حتى فى الحروب فالإسلام دين سلام.

ووصايا رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لجيش المسلمين أبلغ رد على من يدعون أن الإسلام انتشر بالسيف، وحلقة اليوم محبة وسلام من مسلسل نور ورسالة النور ترد بصحيح الإسلام.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعى، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة فى وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم فى مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق فى 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطى، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمى للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحى عبد الوهاب، وسامى مغاورى، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشى، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.