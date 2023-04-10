"مستثمرى بدر" تدشن مبادرة للتنمية الاجتماعية لمواجهة التداعيات الاقتصادية

كتب إسلام سعيد

أطلقت جمعية مستثمري بدر ، مبادرة جديدة للتنمية الاجتماعية تحت عنوان «الناس لبعضها» بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة بدر، وجهاز المدينة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية.

وجاء ذلك خلال احتفال مدينة بدر بعيدها القومي، بحضور عدد من أعضاء جمعية مستثمري بدر ومجلس الأمناء وقيادات جهاز المدينة.

وقال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر ورئيس مجلس أمناء المدينة، إن المبادرة الجديدة تستهدف تنظيم الجهود الأهلية والتنموية بطريقة مستدامة، إذ تضم كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المدينة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع اختصاصات القطاعات التنموية وفي مقدمتها «تدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم والرعاية الصحية والتعليم» على الجمعيات المشاركة بحيث تختص كل جمعية بإدارة ملف محدد.

وأوضح «العادلي» أن المبادرة تعمل على تفعيل مشروع الأسر المنتجة وإعداد برامج تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل متكامل، الأمر الذي يساعد على تحسين مستوى المعيشة لسكان المدينة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وكشف رئيس الجمعية، عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشرائح الاجتماعية المستهدفة، إضافة إلى تدشين نظام إلكتروني يتيح لكافة المشاركين التعامل بطريقة سهلة تضمن ايصال الخدمات للمستحقين.

وأكد «العادلي» أن جمعية مستثمري بدر نجحت منذ عام 2018 في تحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة من خلال تطوير شبكة المواصلات و انشاء أسواق جديدة بالتعاون مع جهاز مدينة بدر ومجلس أمناء المدينة.

وقال عبدالرحمن الزعيم، نائب رئيس جمعية مستثمري بدر، إن المبادرة الجديدة تجمع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة بالمدينة تحت مظلة واحدة بهدف توحيد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تلعبه جمعية مستثمري بدر في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية المحلية الناجمة عن موجة التضخم التي تجتاح الأسواق العالمية.

وشدد نائب رئيس جمعية مستثمري بدر، على ضرورة تنفيذ مشروعات اقتصادية وإحياء مشروع الأسر المنتجة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد «الزعيم» بالجهود التي يبذلها المهندس بهاء العادلي للارتقاء بالعمل الأهلي التنموي بما يسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لسكان المدينة، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي لجمعية مستثمري بدر إلى جانب دورها الاقتصادي.

وأكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، أن المدينة شهدت طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية والخدمات المقدمة للسكان خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا بالمدينة مما يستلزم تكاتف جميع الأطراف لاستكمال مسيرة التنمية وتلبية احتياجات السكان والمستثمرين.

وأشاد «مندور» بالتعاون المثمر بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجمعية مستثمري بدر، وهو الأمر الذي ساعد على إنجاز العديد من المشروعات الخدمية في مدة زمنية قياسية.

جديد بالذكر أن مدينة بدر تحتفل بعيدها القومي في 17 رمضان بمناسبة «ذكرى اختيار اسم المدينة على اسم غزوة بدر».