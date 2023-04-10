مركز المناخ: غدا انخفاض الحرارة ليلا على شمال الجمهورية والدلتا والقاهرة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه من اليوم ستبدأ سيطرة وتوغل للكتلة الشمالية الباردة لتزيح في طريقها كتلة الهواء الساخن لمنخفض السودان الموسمي مما يؤدى إلى تحسن في الأحوال الجوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة بمقدار من 8 – 10 م° لتكون الحرارة العظمي حول 22 م° في شمال الدلتا و حول 25 م ° فى الدلتا و30 م ° في القاهرة وحول 31 م ° فى المنيا وبني سويف والفيوم وتستمر شديدة الحرارة حول 40 م° فى جنوب الصعيد.

أضاف فهيم أنه بداية من غدًا الثلاثاء وحتى الجمعة سيحدث انخفاض كبير فى درجة الحرارة ليلاً على شمال الجمهورية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد لتعود الأجواء باردة أو مائلة للبرودة ليلاً 12 – 14 م ° وتستمر الحرارة ليلا معتدلة في جنوب الصعيد.

أوضح فهيم أنه من المتوقع سقوط أمطار متفرقة تتركز معظمها على الوجه البحري وسيناء والساحل الشمال الغربي "بدأت من الأحد وتستمر حتى الخميس "، حيث تشير التوقعات إلى سقوط أمطار غزيرة اليوم الاثنين على سيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.. قد تصل إلى حد السيول.

أضاف فهيم أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة غدًا الثلاثاء تبدأ من بعد الظهر على الساحل الشمالي الغربي ثم تصل ليلاً إلى الدلتا، أما الأربعاء تشير التوقعات إلى سقوط امطار متوسطة إلى غزيرة على كل الوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة وتصل احياناً إلى مناطق شمال الصعيد.

وأشار فهيم إلى أنه ما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة قد تكون محملة بالرمال والأتربة حتي نهاية الأسبوع.

وحول أهم الاحتياطات والتوصيات ينصح فهيم المزارعين بالتوقف عن ضم القمح أو الري "للقمح المتأخر " أيام الاثنين – الثلاثاء – الأربعاء، والتوقف عن تقليع البطاطس والبنجر والثوم وحتى الكمون يوم الأربعاء، و تأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية حتى الخميس، والتوقف عن الرش تماماً لكل المحاصيل أيام الاثنين – الثلاثاء – الأربعاء .