وأضاف البحرية الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- أن هذا الأجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق وحرية الملاحة، وأن العملية التى قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي وتدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر.