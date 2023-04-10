وكالات الأنباء

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين، أن المدمرة مليوس المزودة بصواريخ موجهة أبحرت فى بحر الصين الجنوبى بالقرب من جزر سبراتلى.

وأضاف البحرية الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- أن هذا الأجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق وحرية الملاحة، وأن العملية التى قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي وتدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر.

من جهتها نددت الصين، اليوم الاثنين، "بتوغل" مدمرة أمريكية فى قطاع فى بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد اعلان البحرية الأمريكية أن السفينة الحربية "ميليوس" أجرت عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة".

وقال الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني تيان جونلي، في بيان،نقلته "سكاى نيوز"، إن "المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية".

وأضاف جونلي أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".