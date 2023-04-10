مدرس بإعلام القاهرة: دراما المتحدة 2023 تخاطب الجمهور وفق سماته العقلية والثقافية

كتب ـ محمد صبحى

أكدت الدكتورة سارة فوزى مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أظهرت تطورا كبيرا فى تصوير المشاهد بمسلسلات دراما رمضان 2023، مشيدة بمستوى التصوير والإخراج الذى يجعل المشاهد يشعر وكأنه فى الشارع والمشهد، وتجعل المشاهد هو عين الكاميرا وهذه نقطة مهمة فى التصوير والإخراج هذا العام.

وأضافت الدكتورة سارة فوزى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه على مستوى القصص والسيناريو فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دراما رمضانية لكل فئة سواء لمن يفضل دراما الصعيد أو دراما قضايا المرأة أو الدراما الاجتماعية والعائلية والدراما الدينية ومصنفة على مستوى الجمهور بجانب التصنيف على مستوى المحتوى والمضمون، ومسلسلات شبابية.

وتابعت مدرس الإعلام بكلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تقسيم الجمهور لقطاعات ومخاطبة كل قطاع بما يفضله وسماته العقلية والفكرية والثقافية، وهى نقطة قوة إيجابية فى مسلسلات دراما رمضان بما يرضى كل الأذواق والأعمار والطبقات الاجتماعية.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.