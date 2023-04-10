مدرس بإعلام القاهرة تشيد بمسلسلات المتحدة الـ15 حلقة: إيجابية للفن والجمهور

كتب محمد صبحى

أشادت الدكتورة جيهان عبد الحميد، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة باتجاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نحو إنتاج عدد من مسلسلات رمضان الـ15 حلقة، مؤكدة أن ذلك التحول اتجاه إيجابى لأنه يضمن تقديم محتوى مركز ومختصر بعيدا عن المط والتطويل لتقديم 30 حلقة لتغطية شهر رمضان.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الحميد فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن مسلسلات ال 15 حلقة إيجابية للفن والجمهور حيث أنها تفيد الفن بشكل عام نظرًا لتنوع الموضوعات والرؤى الإخراجية وإشراك الكثير من الفنانين فى العمل مما يحدث تطور فى الحركة الفنية ، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الدراما ايجابى للجمهور كونه يمثل تجتب المط والحشو الزيادة والتطويل فى الدراما.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الحميد المدرس بكلية الإعلام ب جامعة القاهرة أن تنوع الدراما فى صالح الجمهور ويرضى كافة الاهتمامات لأن كل فئة من الجمهور تجد المحتوى الملائم له فى دراما شهر رمضان.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.