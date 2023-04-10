محافظ كفر الشيخ: توزيع 22 ألفا و400 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن وصول 5 آلاف و400 شنطة رمضانية، كدفعة ثامنة وتاسعة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد الشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، وصول 5 آلاف و400 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة ثامنة وتاسعة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 22 ألفا و400 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية و لإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الاولى بالرعاية.