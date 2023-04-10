محافظ دمياط تكرم الأمهات المثاليات وتشيد بقصص كفاحهن لتربية أبنائهن

دمياط معتز الشربيني

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الأمهات المثاليات لهذا العام خلال حفل أُقيمت فعالياته بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وحسام عبد الغفارمدير مديرية التضامن الاجتماعي.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم و عرض تقديمى لقصص كفاح الأمهات المثاليات، كما قدم أطفال حضانة منار السبيل عرض فنى بهذه المناسبة، وفى هذا السياق، استهلت " المحافظ " كلمتها بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول أعياد الفطر المبارك والقيامة المجيد ، كما أعربت عن خالص سعادتها بهذا اللقاء ،موجهة التحية الى أمهات وسيدات مصر و أمهات الشهداء الأبرار، حيث أكدت ان الأم المصرية هى رمز العطاء والرحمة وأيقونات الاصرار والنجاح.

ولفتت " المحافظ " خلال كلمتها إلى الدعم الكبير الذى نالته المرأة المصرية من القيادة السياسية والذى يُعد نقلة غير مسبوقة فى التاريخ عكست ايمان القيادة بأهمية دور المرأة نحو بناء مجتمع قوى ، كما وجهت الشكر إلى أعضاء لجنة اختيار الأم المثالية والقائمين على الحفل.

وكرمت" الدكتورة منال عوض" الأم المثاليه الأولى على مستوى المحافظة سمية ابراهيم سلامة والحاصلة على بكالوريوس الاعلام وصاحبة قصة كفاح بدأت منذ تحملها تربية أخواتها بجانب والدتها المريضة حيث رفضت تعيينها بالقاهرة بعد تحقيقها للمركز السابع على دفعتها لتكون بجانب والدتها ، كما كرمت الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية " رائدة ريفية" ذكية محمد صابر البيدف " صاحبة مشروع تمكين اقتصادي وقصة كفاح لتربية أبنائها المصابين بمرض ضمور فى العضلات، ، و تكريم الأم المثالية زينب حامد عمار الحاصلة على المركز الثاني لابن من ذوى الهمم حيث كافحت من أجل تربية أبنائها بعد وفاة زوجها ، و كرمت " محافظ دمياط " أيضًا الأم المثالية زغلول عزمى العلمى الأم بالمركز الثالث حيث تولت مسئولية تربية بناتها الثلاث ،كما حرصت على استكمال دراستها و حصولها على شهادة الثانوية الفنية و كرمت " محافظ دمياط "الأم جيهان عبد الرحمن عطوة الأم المثاليه ببرنامج حياة كريمة بمركز كفرسعد والحاصلة على المركز الرابع حيث توفى زوجها تاركاً لها معاش ضئيل و عكفت هى على تربية أبنائها الثلاث ليحصلوا على شهادات عليا.