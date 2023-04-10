محافظة الإسكندرية: تطوير ميدان وحديقة مسجد سيدى بشر خلال 4 أشهر

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا اليوم، حول أعمال تطوير ميدان وحديقة سيدى بشر، أوضحت فيه أنه نظرًا للتغيرات المناخية الكبيرة والبيئية والتى أثرت بشكل مباشر على القبة التى تزين حديقة مسجد سيدى بشر والأبنية الأخرى المتواجدة داخل الحديقة وتساقط أجزاء منها مما شكل خطورة داهمة على المترددين على الحديقة، فقد خصصت محافظة الإسكندرية اعتمادا من الميزانية لمشروع تطوير حديقة مسجد سيدى بشر.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال التطوير تتم من خلال الشركة المنفذة، البناه المتقدمون بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وذلك خلال فترة 4 شهور.

يذكر أن أعمال هدم القبة داخل ميدان وحديقة سيدى بشر قد آثارات الجدل على صفحات السوشيال ميديا، وسط حالة من الإستياء بسبب هدم الحديقة، وطالب المواطنين بأعمال التطوير والإبقاء على الحديقة والتى اعتاد المواطنين التنزه بها.