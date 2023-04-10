محافظة الأقصر تجرى التصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية للأحياء الشعبية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية - بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر "إدارة الرياضة"، فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم بمشاركة الهيئات الشبابية والرياضية تحت شعار "الرياضة حياة" وذلك خلال شهر رمضان المعظم، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين مدير إدارة القاعدة الشعبية بالوزارة.

ومن جانبه يقول صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن الدورة الرمضانية للأحياء الشعبية تتيح المشاركة لكافة شباب المحافظة، مما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية مواهبهم واستغلال قدراتهم، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وفريق عمل إدارة الرياضة بالمديرية.

وفى نفس السياق انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لخماسي القدم بمركز شباب النواصر بإسنا للطلائع، ضمن خطة المركز المحلية، وبمشاركة 80 طليعا، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 8 فرق مقسمة إلى مجموعتين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

ومن الجدير بالذكر أن الدورات الرمضانية الرياضية تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشء، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، والتى تقام تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعبدالرؤوف محمد على مدير إدارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب النواصر.