مجمع الإسماعيلية يستقبل وفدا من "الوزراء" والهيئة المنفذة للتأمين الصحى بإندونيسيا

الإسماعيلية- صبرى غانم

زار وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء بدولة إندونيسيا، والهيئة المنفذة للتأمين الصحى بدولة اندونيسيا BPJS Kesehatan ، عددا من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

ودون الوفد كلمة بمناسبة الزيارة قال فيها"شكرًا لكم على حسن الاستقبال والمعلومات القيمة المفيدة لنا.. نأمل في مزيد من التعاون في المستقبل بين مصر واندونيسيا ونأمل في بناء نظام صحي شامل لكل المواطنين بالبلدين".

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان لها، بدأ الوفد زيارته بـ "مجمع الإسماعيلية الطبي" كنموذج لمنشآت الرعاية الثانوية، حيث تم التعرف على الأقسام المختلفة بالمستشفى، والأقسام الداخلية، مرورًا بالرعايات المركزة، ووحدة الأورام، والأجنحة الفندقية، كما تم إطلاع الوفد على رحلة المنتفع داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بداية من التسجيل الطبي حتى حصوله على الخدمة الطبية اللازمة وخروجه من المنشأة.

واستكملت الزيارة، بتفقد الوفد لمركز طب أسرة "المستقبل" كنموذج لمنشآت الرعاية الأولية باعتبار خدمات طب الأسرة، هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل، كونها تقدم 80%من الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي البوابة الأولى للمنتفع، حيث تفقد الوفد عيادات الفحص الطبي الشامل، وطب الأسرة وخدمات علاج الأسنان والأطفال، فيما تم التعرف على خدمات التحول الرقمي للخدمات الطبية مثل المنظومة الإلكترونية لأرشفة الأشعة PACS، والمعامل الإلكترونية الموحدة LIS، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية بمستويات عالمية الجودة للمرضى.

وشمل وفد الزيارة من الهيئة المنفذة للتأمين الصحي الاجتماعي بدولة اندونيسيا BPJS Kesehatan، السيد مونديهارنو، مدير العلاقات المؤسسية، السيد مهليل روبي، مدير التخطيط و التطوير، السيد دافيد بانجون، مدير زيادة الاشتراكات، السيدة وديانتي يوتامي، مساعد نائب مدير العلاقات المؤسسية، ومن سكرتارية مجلس الوزراء كلٌ من السيد يولي هارسونو، نائب سكرتارية مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والثقافة، السيد تيجوه سوبريادي، نائب سكرتارية مجلس الوزراء لشؤون الدين والصحة والشباب و الرياضة.

وكان في استقبال الوفد ومرافقته خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية الدكتور أحمد عاطف، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية ، ومن فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتور مؤمن القرقاري، نائب مدير فرع الإسماعيلية مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، الدكتور محمد نشات مدير الرعاية الثانوية برئاسة الهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، الدكتور علي رفعت، مدير إدارة المكتب الفنى بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتورة صفا عبد الحكيم، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، الدكتورة رضوى السيد مدير إدارة الجودة، الدكتورة منى منير مدير الرعاية الاولية، الدكتور، الدكتور أحمد عبد الباقي، مدير إدارة الخدمات الطبية، الدكتور محمد الآسيوطى مدير مركز طب الأسرة المستقبل.