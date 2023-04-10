مجلس التعاون يؤكد الحرص على تعزيز الحوار الاستراتيجي مع تركمانستان

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حرص المجلس على تعزيز الحوار الاستراتيجي مع تركمانستان ودول آسيا الوسطى؛ تحقيقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى في سبتمبر 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل المشترك بين الجانبين للفترة (2023 - 2027).

جاء ذلك خلال لقاء البديوي اليوم الاثنين، مع سفير تركمانستان لدى المملكة العربية السعودية أوراز تشاريف، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية التركمانستانية في ضوء مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين مجلس التعاون وتركمانستان في أغسطس 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار البديوي إلى أهمية الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.