لليوم الثالث مصانع الأعلاف تسجل عضويتها ببورصة السلع للحصول على الذرة الصفراء

كتب مدحت وهبة

تستمر البورصة المصرية للسلع اليوم الإثنين في استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن لتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع، وذلك حتى يوم 11 أبريل الجارى حيث يتم التسجيل عبر الرابط الآتى:

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، أنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية فى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وضبط واستقرار أسعارها، ومساهمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتوفير الأعلاف لصغار مربي الدواجن، فقد قررت وزارة التموين طرح كميات من المخزون لديها من سلعة الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم" لتحويلها الى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.

وشدد الدكتور إبراهيم عشماوى على ضرورة الإلتزام بالضوابط والمحددات المنشورة علي موقع البورصة المصرية للسلع في هذا الشأن علي ان تبدأ المصانع في تسجيل عضويتها بالبورصة المصرية للسلع حتي يمكنها شراء الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحويل كميات الذرة الصفراء المشتراة الى علف دواجن ومن ثم بيع ذلك العلف الي صغار مربي الدواجن مع الإفصاح عن الجهات المشتراة للأعلاف واحجام الأعلاف التي تم بيعها لصالح صغار مربى الدواجن لافتا بوجوب البيع لجهات لديها بطاقة ضريبية وسجل تجارى سارى على ان تكون انتاجية تلك الجهات بحد أقصى 20 ألف طائر عام.