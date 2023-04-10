كم من الوقت يستغرق هضم الطعام.. 5 نصائح لتحسين العملية

كتبت إيناس البنا

بشكل عام، سوف تستغرق معدتك من أربع إلى ست ساعات لهضم الطعام، ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر ما بين يومين إلى 5 أيام حتى يتحرك الطعام عبر الأمعاء ويخرج من الجسم.

لا يمكنك تسريع عملية الهضم ، ولكن يمكنك تحسينه عن طريق تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية عمل الهضم ، والوقت الذي يستغرقه ، ومتى قد تحتاج إلى تسريع العملية وفقا لموقع " insider".

كم من الوقت يستغرق هضم الطعام؟

يحتاج جسمك يستغرق ما بين أربع إلى ست ساعات لهضم الطعام، هذا هو مقدار الوقت الذي يستغرقه الطعام للانتقال من فمك إلى القولون، والمعروف أيضًا باسم الأمعاء الغليظة، ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر ما بين يومين إلى خمسة أيام حتى يتحرك الطعام عبر الأمعاء ويغادر الجسم بالكامل.

هناك عدد قليل من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الهضم:



الجنس. تميل النساء إلى هضم الطعام بشكل أبطأ من الرجال ، كما أن بعض حالات الجهاز الهضمي أكثر شيوعًا عند النساء. تحدث متلازمة القولون العصبي مرتين إلى ست مرات في كثير من الأحيان عند النساء ، ومرض التهاب الأمعاء هو الضعف.

العمر. عملية الهضم يمكن أن تتباطأ بشكل طبيعي مع تقدم الناس في السن، يمكن أن يزيد هذا أيضًا من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي والإمساك لدى كبار السن.

الطعام الذي أكلته. الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض، تهضم بشكل أسرع من الأطعمة التي تحتوي على سكريات معقدة ونسبة عالية من الدهون أو البروتين ، مثل البازلاء والحبوب الكاملة.

الحمل. تنتج النساء الحوامل مستويات أعلى من البروجسترون ، مما قد يبطئ عمل الجهاز الهضمي ، مع نمو الرحم ، يمكنه أيضًا الضغط على أجزاء من الجهاز الهضمي أو سدها ، مثل القولون ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم بشكل أكبر.

كيفية تحسين الهضم



بينما لا يمكنك تسريع عملية الهضم ، يمكنك التأكد من أن جهازك الهضمي يعمل بسلاسة من خلال اتباع نظام غذائي صحي، فيما يلي 5 نصائح لتحسين عملية الهضم:

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات، وخاصةً التفاح والتوت والبروكلي ، فهي مصادر جيدة للألياف - وهي عنصر غذائي أساسي لصحة الأمعاء ومعروف أنها تخفف الإمساك.

اختر الحبوب الكاملة ، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني والكينوا ، وهي أيضًا مصادر جيدة للألياف.

اشرب المزيد من الماء لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإمساك. يجب أن تهدف النساء إلى شرب ما لا يقل عن 2.7 لتر في اليوم و 3.3 لتر للرجال.

قلل من تناول السكريات المضافة ، مثل تلك الموجودة في البسكويت والفطائر ، والتي يمكن أن تضر بكتيريا الأمعاء الصحية الضرورية لعملية الهضم.

جرب البروبيوتيك ، وهي أطعمة أو منتجات تحتوي على مستعمرات من البكتيريا الصحية الموجودة بشكل طبيعي في أمعائنا.

يستغرق الطعام حوالي أربع إلى ست ساعات ليهضم عبر الجسم إلى الأمعاء الغليظة ، حيث يجلس بعد ذلك لمدة 36 ساعة وهو يشق طريقه إلى المستقيم.

يمكن لعوامل مثل العمر والجنس والحمل أن تقلل من هذه السرعة، ومع ذلك ، لا يوجد سبب لمحاولة الإسراع في عملية الهضم ما لم يأمر الطبيب بذلك.