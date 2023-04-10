فوز 25 مواطنا بوحدات سكنية فى مدينة نخل بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

فاز اليوم 25 مواطنا من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية داخل مدينة نخل بوسط سيناء، فى قرعة توزيع الوحدات السكنية.

وأعلن مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، تحديد أسماء الفائزين بقرعة منازل نخل القديمة لعدد ٢٥وحدة.

وأجريت القرعة العلنية للوحدات السكنية بنخل القديمة اليوم الإثنين الموافق 2023/4/10 بقاعة اجتماعات مجلس المدينه، وترأس اللجنة محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، وبحضور قيادات المدينة ورموزها ، وجميع المتقدمين للقرعة.

وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، إن هذه الوحدات ضمن الخدمات التى وفرتها الدولة بمنطقة وسط سيناء، وتقع فى منطقة مدينة نخل القديمة. وأضاف أنه بعد تحديد الأسماء المستحقة جاري إنهاء إجراءات التسليم الإدارية.

ويشهد مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، تواصل تنفيذ مشروعات خدمية للأهالى فى مجال الكهرباء والمياه والبنية التحتية .

قال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، انه تم الإنتهاء من تركيب أعمدة ابراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحي بالتجمعات التنموية بمركز نخل بمناطق النثيله1، 2 وجاري توريد الاعمده والمحولات لتجمع ابو رصاصة الخفجة وطويل الحامض ثم طيبه التمد.

أضاف انه تم الإنتهاء من إزالة آثار السيول من الطين اللزج وتقوية جسور الطرق التي تعرضت للسيول بمدينة نخل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بمدخل مدينة نخل طريق نخل الحسنة والطريق الدولي نفق الشهيد أحمد حمدي نخل.

واشار انه يتواصل العمل فى إنشاء مركز تكنولوجى خاص بمدينة نخل فى وسط سيناء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ويعد اضافة خدمية جديدة بوسط سيناء، لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات الحكومية، ضمن سلسلة مشروعات خدمية منوعة تقوم الدولة بتوفيرها للمواطنين فى عموم مدينة نخل وقراها.