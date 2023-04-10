فريق بمستشفيات جامعة بنى سويف يجرى جراحة نادرة وعالية الخطورة بورم فى الصدر

بني سويف هانى فتحى

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر في مستشفيات جامعة بني سويف، بقيادة الدكتور جهاد محمد مصطفى، مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، من إجراء جراحة غاية في الدقة، لاستئصال ورم كبير الحجم بالصدر مقاس 20×14 سم، لمريض من أبناء محافظة بني سويف، حيث يبلغ من العمر 60 سنة.

وأكد الفريق الطبي أن هذا النوع من الأورام نادر الحدوث، وتكمن خطورة الجراحة في كبر حجم الورم، والتصاقه بالرئة والحجاب الحاجز وضغطه على قلب المريض. ويحتاج استئصال الورم إلى دقة ومهارة عالية للمحافظة على أعضاء الجسم المحيطة بالورم وإزالة الورم بالكامل دون حدوث نزيف شديد يعرض حياة المريض للخطر.

وحضر المريض إلى مستشفيات جامعة بني سويف يعاني من نهجان وآلام بالصدر وتم تحضيره للجراحة وإجراء كل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة بأحدث الأجهزة والتجهيزات المعدة لخدمة أبناء محافظة بني سويف، وتعافى المريض بسرعة وخرج من المستشفى بعد يومين فقط من إجراء الجراحة.

ويتكون فريق الجراحة والتخدير المكون من الدكتورة جهاد محمد مصطفى مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر والدكتورة دعاء معاذ والدكتور مصطفى المصري، مدرس التخدير، والدكتور حسام مصطفى، والدكتور عبد الرحمن ربيع، مدرسين مساعدين جراحة القلب والصدر، والدكتور حسني محسن، والدكتور حسام عاطف أطباء مقيمين.





