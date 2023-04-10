فريق بحثى بهندسة حلوان يفوز بتمويل أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على فوز فريق بحثي بكلية الهندسة بحلوان، بأول مشروع بحثى ممول لإنتاج الهيدروجين الأخضر من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بقيمة تمويل 2 مليون جنيه مصرى بعنوان "نظام مستدام للطاقة يعتمد على الهيدروجين الأخضر ذات إدارة متكاملة ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء".

وقال "قنديل"، إن هذا المشروع يأتى فى إطار مبادرة اتحضر للأخضر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمؤتمر المناخ COP 27 للتوجه نحو توطين تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر .

وذلك تحت إشراف الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود المسلاوى عميد الكلية.

ويهدف المشروع إلى تصميم وبناء نظام متكامل ذكى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الماء باستخدام الطاقة الشمسية وتخزينه لإنتاج الطاقة الكهربية منه والتى يمكن استخدامها فى وسائل النقل والمواصلات والعديد من الصناعات، كما يمكن تخزين الهيدروجين لنقله وتصديره لإنتاج الطاقة الكهربية منه لاحقا، بالإضافة إلى بناء نموذج ذكي لإدارة منظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشكل الأمثل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء .

ويتكون الفريق البحثي للمشروع من الدكتور محمود المسلاوى رئيس الفريق البحثى والباحث الرئيسى للمشروع، الدكتور أحمد البندارى الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، الدكتور حلمى الزغبى الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، الدكتور رامى سعد المدرس بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، بالاضافة الى عدد من الباحثين من قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان وبالتعاون مع معهد أنظمة تخزين الهيدروجين بفرنسا.