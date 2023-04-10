فتاة كلمة السر.. تحقيقات مكثفة مع المتهم بقتل زميله في السلام بسلاح أبيض

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل شاب على يد صديقه في مدينة السلام بالقاهرة، عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وبين المتهم في وقت لاحق بسبب خلاف بينهما على الارتباط بفتاة من نفس المنطقة، كادت المشادة الكلامية في بدء الأمر تتطور إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، إلا أن أصدقائهم من أهل المنطقة تدخلوا وفضوا النزاع بينهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر الانتقام من صديقه المجنى عليه فأحرز سلاح أبيض "مطواه" وتوجه إلى المكان المتواجد فيه الشاب الضحية، وما أن رآه توجه إليه وحاول استدراجه بعيدا عن الشارع، إلا أنه نشبت بينهما مشادة كلامية آخرى تطورت هذه المرة إلى التشابك بالأيدي، أخرج على الفور الجاني السلاح الأبيض الذى بحوزته وسدد له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها المجنى عليه على الأرض غارقا في دمائه، فيما فرا القاتل هاربا عقب ذلك تاركا صديقه يلفظ أنفاسه الأخيرة .

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس طالب لاتهامه بقتل أخر طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.