غدا وزيرة البيئة تشهد توقيع مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ فى مصر"

كتبت منال العيسوي

تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، غدا الثلاثاء فعاليات احتفاليه توقيع مشروع "تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ فى مصر TFSC Eygpt "بالمركز الثقافى البيئى التعليمى " بيت القاهرة".

كما يشارك فى احتفالية توقيع مشروع "تحويل الأنظمة المالية المتعلقة ب المناخ فى مصرTFSC Eygpt، كل من الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية ماتيو فاسور، وكليمنس فيدال دي لا بلاش المدير القطري لمصر للوكالة الفرنسية للتنمية، وإيلودي مونتاجود ، نائب المدير القطري لمصر بالوكالة الفرنسية للتنمية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة، كانت طرحت فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية، من خلال القطاع الخاص، وتم البدء في بعض المحميات، منها محميات وادي الريان ورأس محمد ونبق رقبة الحسنة، إضافة إلى ممارسة أنشطة تقديم خدمات زوار، من خلال القطاع الخاص مثل تطوير مركز الزوار بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، وتطوير مركز الزوار وإنشاء مخيم بيئي برأس محمد، وخدمات بيئية بوادي الريان، ونادي العلوم بقبة الحسنة، وتطوير منطقة البلوهول.