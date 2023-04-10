عميد إعلام الشروق: مسلسلات المتحدة 2023 استعادت دور مصر الريادى فى إنتاج الدراما

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة سهير صالح عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، حققت طفرة كبيرة هذا العام فى التنوع فى الإنتاج الدرامى لمسلسلات رمضان 2023 وفق خطة جيدة وتنوع كبير قى قوالب الدراما المقدمة للجمهور.

وأضافت الدكتورة سهير صالح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة المتحدة استطاعت استعادة إنتاج المسلسلات التاريخية والدينية التى افتقدها الجمهور لسنوات طويلة والتى كانت أساس شهر رمضان سابقا، مشيدة بجهود المتحدة باستعادة إنتاج هذا النوع من الدراما فضلًا عن إنتاج الداما الوطنية وأهميتها فى تعزيز الوعى لدى الجمهور والشباب وأصبحت تحقق أعلى نسب مشاهدة على منصات التواصل كونها رسالة لتصحيح الصورة الإيجابية عن أبطال القوات المسلحة ودورهم فى مواجهة الإرهاب.

وتابعت الدكتورة سهير صالح فى تصريحاتها، أن الشركة المتحدة تمكنت من استعادة الهوية والبريق والريادة على مستوى المنطقة العربية فى إنتاج الدراما، مطالبة بمزيد من الإنتاج على مدار الفترة المقبلة وتقديم أعمال درامية على مدار العام وعدم الاكتفاء بشهر رمضان فقط.