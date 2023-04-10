اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عميد إعلام الشروق: مسلسلات المتحدة 2023 استعادت دور مصر الريادى فى إنتاج الدراما

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:31 م
عميد إعلام الشروق: مسلسلات المتحدة 2023 استعادت دور مصر الريادى فى إنتاج الدراما الدكتورة سهير صالح عميد أكاديمية الإعلام بالشروق
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة سهير صالح عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت طفرة كبيرة هذا العام فى التنوع فى الإنتاج الدرامى لمسلسلات رمضان 2023 وفق خطة جيدة وتنوع كبير قى قوالب الدراما المقدمة للجمهور.
 
وأضافت الدكتورة سهير صالح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة المتحدة استطاعت استعادة إنتاج المسلسلات التاريخية والدينية التى افتقدها الجمهور لسنوات طويلة والتى كانت أساس شهر رمضان سابقا، مشيدة بجهود المتحدة باستعادة إنتاج هذا النوع من الدراما فضلًا عن إنتاج الداما الوطنية وأهميتها فى تعزيز الوعى لدى الجمهور والشباب وأصبحت تحقق أعلى نسب مشاهدة على منصات التواصل كونها رسالة لتصحيح الصورة الإيجابية عن أبطال القوات المسلحة ودورهم فى مواجهة الإرهاب.
 
وتابعت الدكتورة سهير صالح فى تصريحاتها، أن الشركة المتحدة تمكنت من استعادة الهوية والبريق والريادة على مستوى المنطقة العربية فى إنتاج الدراما، مطالبة بمزيد من الإنتاج على مدار الفترة المقبلة وتقديم أعمال درامية على مدار العام وعدم الاكتفاء بشهر رمضان فقط.
 
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023  بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.

التعليم العالى

مسلسلات رمضان 2023

اخبار مصر

اخبار مصرية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

دراما رمضان

المتحدة



الموضوعات المتعلقة

اللايف كوتش فى مسلسلات رمضان.. أبرز الكتب عن تحسين حياة البشر

السبت، 08 أبريل 2023 03:30 م

عميدة إعلام عين شمس: مسلسلات رمضان 2023 للمتحدة صورة مشرفة للدراما المصرية

السبت، 08 أبريل 2023 11:00 ص

أستاذ إعلام: مسلسلات رمضان 2023 للمتحدة متنوعة وتعزز الوعى لدى الجمهور

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:02 م

بعد ظهور علاقات "ريباوند" بمسلسلات رمضان 2023.. ما علاماتها؟

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:00 م

صباح الخير يا مصر يستعرض الأحداث المشوقة فى الحلقة الـ15 من مسلسلات رمضان

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:00 م

مسلسل الصفارة.. كاتب أمريكى شارك فى مسلسلات رمضان 2023 هل تعرفه؟

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 م

لغة الجسد دليل نجاح نجوم مسلسلات رمضان

الخميس، 06 أبريل 2023 12:14 ص

أستاذ بإعلام عين شمس مشيدة بمسلسلات رمضان: إنتاج متنوع

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:02 م

أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسلات رمضان 2023 تناولت أفكارا بناءة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة