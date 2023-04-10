وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الإثنين، أن فريقا من الباحثين من جامعة جنوب شرقي الصين طوروا هذا الجلد الإلكتروني الجديد القائم على أساس الحرير الطبيعي، وهي مادة بروتينية.

وأوضحت الوكالة، أن الجلد الإلكتروني يتميز بأنه ناعم، ومصنوع من مادة هلامية، ولديه مظهر يشبه الشريط ويحاكي خصائص جلد الإنسان، ويحتوي على جميع الخصائص الفيزيائية والكيميائية الشبيهة بالجلد المرغوب، مثل قابليته للتمدد وقدرته على الالتئام الذاتي والحموضة الضعيفة والأنشطة المضادة للبكتيريا، كما يشعر بدرجة الحرارة والضغط والرطوبة في الظروف المحيطة له بمجرد تشغيله.

وأشارت نتائج الاكتشاف - التي نشرت في دورية "أيه سي إس نانو" - إلى أنه يمكن إجراء ترقيع للجلد بسهولة عن طريق وصل قطعة جديدة بالقطعة المخدوشة.

وقال دوان شنغ شون، وهو عضو بفريق البحث، إن الجلد الإلكتروني يلتئم ذاتيا، لافتا إلى أنه يمكن إجراء ترقيع الجلد بسهولة عن طريق وصل قطعة جديدة بالقطعة المخدوشة.