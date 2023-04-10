علاج 508 حالات مرضية مجانا بقرية الثورة فى الخارجة ضمن مبادرة حياة كريمة

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" تواصل جهودها، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وسد العجز في التخصصات الغير متوفرة بتلك المناطق.

وكانت وحدات التشخيص و العلاج عن بُعد على مستوى المحافظة، قدمت خدماتها ايضا لـ 267 حالة مرضية خلال شهر مارس الماضي بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال 11 وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى.

وأوضح الزملوط أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة، موجهًا الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه الوحدات وفي مقدمتهم وحدة مستشفى الداخلة العام، والتي جاءت في المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات بالكشف على ٥٧ حالة.