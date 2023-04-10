ضبط موظف استولى على مبالغ مالية من 7 أشخاص بزعم توظيفها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط موظف يقيم بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب قيامه بالنصب والإحتيال على 7 مواطنين يقيمون بدائرة المركز والإستيلاء منهم على 3.645 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج يفيد تضرر 7 أشخاص من موظف قام بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج وضباط الإدارة بتقدم المدعو محمد ك م ا 40 سنة موظف وعدد " 6 " أخرين يقيمون دائرة مركز جرجا بتضررهم من المدعو حسن . ع . ه 59 سنة موظف ويقيم دائرة قسم جرجا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 3.645.000 " ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وأربعون ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.