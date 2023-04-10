ضبط مخدرات بقيمة 1.3 مليون جنيه بالقاهرة والجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة" وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتى أمن (القاهرة - الجيزة) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدرى الهيروين والأيس "الشابو" وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (ثالث مدينة نصر - الأهرام) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – كمية من المشغولات الذهبية).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,380,000 مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.