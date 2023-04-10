ضبط سائق وعاطل وراء سرقة حقائب المواطنين فى المعادى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على سائق وعاطل كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب المواطنين بأسلوب الخطف وسحل مواطن فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسحل مواطن بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" و2 مُستقليها (سائق - عاطل) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بأنه أثناء قيامهما بتوصيل شخص إلى المنطقة محل الواقعة قاما بمغافلته وخطف حقيبة يده بها (مبلغ مالى - هاتفه المحمول) ودفعه خارج مركبة "التوك توك" وتعلقه بها وسقوطه أرضًا، وقد تم تحديد (المجنى عليه) وقرر عدم إبلاغه فى حينه لشعوره بحالة إعياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.