ضبط المتهمين باستدراج فتاة والتعدى عليها داخل أحد الشاليهات في السويس

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام (3 أشخاص) باستدراج فتاة والتعدى عليها داخل أحد الشاليهات بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/3/2023 تبلغ لقسم شرطة عتاقة من (إحدى الفتيات ، مقيمة بالسويس) بتضررها من (شخصين ، مقيمان بمحافظة السويس) لقيامهما بالتعدى عليها "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الشاكية .. قررا أنه يوجد علاقة بين أحدهما والشاكية ، وأنها دائمة التردد على الشاليه الخاص به ، وبتاريخ الواقعة اتفق معها على التقابل معاً بالشاليه سالف الذكر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.