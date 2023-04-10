صعود 12 قطاعا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "التجارة" بنسبة 3.3%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.3%.

وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، وزادت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي.

كما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، ومواد البناء، والبنوك بنسبة 1.6%، 1.3%، 0.4%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.078 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.5 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 27.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 60.5 مليون جنيه، 123.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 155.8 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 20031 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2948 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.