اليوم السابع
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صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 10 أبريل 2023 02:04 م
صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.078 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 20031 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2948 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

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