شكرى يتوجه لأثينا غدا لمتابعة تطورات مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان

كتب أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح غد الثلاثاء ، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات هامة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان " كيرياكوس ميتسوتاكيس " ووزير الخارجية " نيكوس ديندياس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

وأضاف السفير أبو زيد بأن الوزير شكرى سوف يلتقي خلال الزيارة أيضاً مع " ديميتري كوبيلوزيس"، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، كما سيجري حواراً تلفزيونياً مع محطة " Skai News "، إحدى أهم المحطات واسعة الانتشار في اليونان.