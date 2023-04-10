شاهد محطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ الدولة المصرية من خلال وزارة النقل ، مشروع القطار الكهربائي السريع، ومن المقرر أن يعمل فى البداية الخط الأول، الممتد من العين السخنة لمطروح، ومن بين المحطات الهامة بالخط محطة محمد نجيب.

وتخدم محطة محمد نجيب للقطار السريع، مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وتم ربط المحطة بالطريق الدائرى الأوسطى ومحور محمد نجيب والطرق الرئيسية المجاورة.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن المسار يمتد من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم وعدد 23 محطة ( 13 محطات قطار سريع، و 10 محطة أقليمية، السرعة التصميمية للمشروع250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

وتنفذ مصر شبكة جديدة للقطارات السريعة تعمل بالجر الكهربائى، من خلال انشاء 3 خطوط للقطار السريع تربط جميع المدن والمحافظات، بالإضافة إلى ربط الموانئ والمناطق الصناعية بخطوط السكة الحديد، ومن أهم الخطوط الجارى إنشاؤها، الخط الأول للقطار السريع، "السخنة - العلمين الجديدة – مطروح بطول 675 كم"، وترجع أهميته لربطه البحر الأحمر من خلال ميناء السخنة، بالبحر المتوسط من خلال ميناء الأسكندرية، وهو خط يوازى قناة السويس ومن المقرر أن يستخدم لنقل البضائع وحركة التجارة بين البحرين الأحمر والأبيض، مثل قناة السويس.