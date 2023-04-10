سقوط 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى الموسكى

كتب ـ عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار ببمنطقة الموسكى وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (4 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار.. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.