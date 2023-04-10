سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

كتب ـ عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف " بمدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما ( شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول" مجهولين المصدر") .. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتخلصهما من الحقيبة والأوراق بإلقائهم بالطريق العام، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة على النحو المشار إليه .. وأقرا بأن الهاتفين المضبوطان بحيازتهما من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.